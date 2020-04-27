Aşk 101 dizisi fırtına gibi bir giriş yaparken, Sinan karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Maçka - Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen dizinin en çok beğenilen karakterleri arasında yer alan Yazıcıoğlu için övgü dolu tweet'ler atıldı. Dizi takipçileri, Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.

Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi vardır. Düz bir liseden mezun olduktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. 2. sınıfta okulu dondurmak zorunda kaldı.Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde içine sahne ateşi düştü ve önce Sumru Onat'ın sahibi olduğu Cast 33'le ve sonra da Ümit Çırak'la tanıştı, ondan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Birkaç deneme çekimlerinden sonra "Dedemin İnsanları" sinema filminde ve "Kayıp Şehir" dizisinde konuk olarak gözüktü.

2013 yılında yayına giren Karagül dizisinde Baran Şamverdi karakteri ile diziseverlerin tanıdığı oyuncular arasına girdi.2018 yılında 5 bölüm süren Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide Korkut karakterini canlandırdı.Genç oyuncu şu sıralar, Netflix için çekilen Aşk101 dizisinde rol alıyor.

Rol aldığı filmler

2011 yılında "Dedemin İnsanları

"2018 yılında İyi Oyun

Rol aldığı diziler

2012 "Kayıp Şehir" Furkan

2013-2015 "Karagül" Baran Şamverdi

2016 yılında "Umuda Kelepçe Vurulmaz" Ferit

2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi Korkut

2018 Bir Litre Gözyaşı Mahir Yetkin

Aşk 101 konusu ne?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.