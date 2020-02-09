Mert Öcal kimdir? Survivor ünlüler takımı

Mert Öcal kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Kanal D ekranında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Mert Öcal Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yer aldı. Survivor 2020 Ünlüler takımı kadrosunda yarışacak olan Mert Öcal kimdir sorusu arama motoru üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Peki Mert Öcal kimdir?

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

Mert Öcal en son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.



