Altay’da Mustafa Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre, eski takımı Fenerbahçe ’ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı. Müsabaka öncesinde Altay yedek kulübesi arkasında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar Mert Nobre'ye ilgi göstererek kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ligin 21’inci haftasında Alanyaspor ile oynanan maçın 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Nobre; Naderi, Bamba, ve Thiam’ın yerlerine Tolga, Rodriguez ve Rayan’a görev verdi. Mert Nobre, Fenerbahçe karşısında şu 11’le çıktı: “Lis, Tolga, Björkander, Murat, Kazımcan, Ceyhun, Thaciano, Kappel, Pinares, Rodriguez, Rayan.”