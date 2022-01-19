Mert Nobre: İki küçük hatadan gol yedik

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe 'ye 2-1 mağlup olan Altay'da Mustafa Denizli sonrası teknik direktörlük görevine gelen Mert Nobre, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük takımlara karşı hata olmayacağını belirten Mert Nobre, 2 küçük hatadan gol yediklerini dile getirdi.

Mert Nobre'nin açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık ancak büyük takımlara karşı hata olmaz. 2 küçük hatadan gol yedik, Fenerbahçe'nin başka pozisyonu da yok. Keşke en az 1 puan alabilseydik. Ama devam edeceğiz."

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Mert Nobre şu açıklamaları yaptı:

"2 basit hata sonrası gol yedik. Fenerbahçe büyük bir takım ama başka pozisyonları olmadı bugün. Mücadeleye devam edeceğiz. 1'inci golden sonra oyuncularda moral bozukluğu oldu ama ben inanıyorum takımın daha iyi olacağına. Bugün mücadele ve ruh bu maçta farklıydı. Pazar günü evimizde oynayacağımız bir maç var ve 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Planımız transfer yapma yönünde"

"Tabii ki planımız transfer yapma yönünde. Başkanla konuştum transfer yapmak biraz zor bu sadece Altay'da değil bütün kulüplerde geçerli ancak ben oyuncularıma inanıyorum."

"Burada güzel zamanlar geçirdim"

"Fenerbahçe'nin hayatımda önemli bir yeri var. Burada güzel zamanlar geçirdim."



