İtalya Seria A'da Sassuolo forması giyen milli futbolcumuz Mert Müldür'e Premier Lig'den talip çıktı.

Teamtalk.com'un Avusturya basınına dayandırdığı haberde İngilizlerin köklü kulübü Tottenham'ın 22 yaşındaki sağ bek ile ilgilendiği iddia edildi.

Müldür'ün menajeri Max Hagmayr oyuncusunun transferiyle ilgili, "İtalya ve İngiltere'de her zaman en iyi kulüplerle görüşmeler yapıyoruz. Ancak ücrette anlaşamadığımız için transfer gerçekleşemiyor" ifadelerini kullandı. Hagmayr, Tottenham ile yapılan görüşmelerde ise herhangi bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi.





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3 yıl daha sözleşmesi var

2019 yılında 4,7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Avusturya ekibi Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan Mert Müldür'ün İtalyan kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mert bu sezon yeşil siyahlı kulüple 28 Serie A maçında sahaya çıktı.