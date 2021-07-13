İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur ve West Ham United, Sassuolo forması giyen Mert Müldür ile ilgileniyor.

Mert için Sassuolo'nun kapısını çaldılar

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; West Ham United ve Tottenham'ın, geçtiğimiz günlerde Sassuolo'nun kapısını çaldığı, oyuncu hakkında bilgi aldığı ve resmi bir teklif yaptığı bildirildi.

7 milyon Euro

Haberde, West Ham United'ın milli futbolcu için 7 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi.

Sözleşmesi 2024 yılına kadar

2019 yılında Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'den Sassuolo'ya transfer olan 22 yaşındaki sağ bek oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)