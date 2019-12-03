İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ü, geçtiğimiz ay Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda telefonla aramış ve onu milli takımda görmek istediğini iletmişti. Tam bu sırada normalde Ümit Milli kadrosunda olan Mert’i Ay- Yıldızlılar’ın hocası Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri’ndeki Andorra maçının kadrosuna davet etmişti. Resmi bir maçta 1 dakika bile A Milli formayı giymesi halinde başka bir ülke için oynama şansı tamamen ortadan kalkacak olan Mert, ne yazık ki sakatlığı sebebiyle Andorra karşısında sahne alamamıştı.

Kararı yine değişmedi

Bu gelişmeler sonrasında 53 yaşındaki Foda, ısrarını bir kez daha sürdürdü. Avusturya’nın hocası geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen EURO 2020 kura çekiminin ardından genç savunmacıyı yeniden aradı ve sağ bek Mert’e, “Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım ve 11’e koyacağım” diyerek, oyuncuyu yine ikna etmeye çalıştı. Ancak kararını çoktan veren Mert, “Teklifinz için teşekkür ederim ancak benim hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben Türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını verdi.

Mertcan Polat