İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Sassuolo'yu konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kazanan Juventus sezona 3 puanla başladı.

Mert Müldür oyuna devam edemedi

Sassuolo forması giyen Milli futbolcu Mert Müldür, maçın henüz ilk dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı, oyuna devam etmeye çalışan Milli futbolcu bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahalenin ardından Mert Müldür sahaya geri döndü ancak oyuna devam edemedi. Genç futbolcu sedye yardımı ile saha kenarına alındı.

Öte yandan Sassuolo'da oynayan bir diğer Milli futbolcu Kaan Ayhan ise maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Yeni transfer Di Maria sahnede

Mücadelede gol perdesini ise 26. dakikada Juventus'un yeni transferi Angel Di Maria açtı. Arjantinli yıldızın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 43. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık skorla geçilirken, 51. dakikada yeniden Vlahovic topu ağlara gönderi ve maçın skorunu belirlemiş oldu.



