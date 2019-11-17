Andorra maçı öncesi teknik patron Şenol Güneş, Ümit Milli Takım’dan A Takım kadrosuna aldığı Mert Müldür'e forma verecek. Mert Müldür, Andorra maçında 1 dakika dahi görev alırsa genç oyuncu için Avusturya Milli Takımı kapısı kapanacak. Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Franco Foda, şimdilerde Ümit Milli Takımımızın başarısı için ter döken Avusturya doğumlu Mert Müldür’ü telefonla aradı ve onu kendi milli takımlarında görmek istediğini iletmişti. Peki, bir anda gündem olan Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Gelecek vaad eden genç oyuncu için detaylar burada.

Mert Müldür kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

3 Nisan 1999’da Avusturya’nın Viyana şehrinde dünyaya gelen Mert, stoper ve ön libero mevkilerinde forma giyiyor. Futbola AKA Rapid Wien altyapısında başlayan ve kademe kademe üst yaş kategorilerine yükselen genç oyuncu bu yaz itibarıyla Rapid Wien A takımına yükselme başarısını gösterdi. İki ayağını da kullanabilen Mert Müldür Wien formasıyla 43 maça çıktı.

Merih Demiral Juventus'a Mert Müldür Sassuolo'ya

Sergilediği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini 1.88 boyundaki Mert Müldür, bu sezon başı 5 milyon euroya Merih Demiral'ı Juventus'a satan Sassuolo'ya transfer oldu. Merih'in yerine takıma dahil edilen genç oyuncu için Çizme ekibi 5 milyon euro bonservis ödedi. Serie A'da 6 maça çıkan Mert, 6 maçta forma giydi.