Beşiktaş Yönetimi, transferde genç ve yerli isimler üzerine de çalışmalarda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda son olarak Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien’in 20 yaşındaki genç savunmacısı Mert Müldür’ü gündemine almıştı. Ümit Milli Takımımız’da da görev yapan genç yıldız için kulübüyle menaceri aracılığıyla ilk teması kuran idareciler, 3 milyon Euro’luk geri dönüş almıştı. Başarılı futbolcu için gelen bu bonservis bedelini değerlendirme aşamasında bulunan Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonlu kiralama önerisini masada tutuyor. Savunmada hem sağ bek hem de stoper hattında görev yapabilen genç futbolcunun da iki kulüp arasındaki temasları yakından takip ettiği ve Siyah-Beyazlı formayı giymek için geri sayımda olduğu öğrenildi.

Gökmen Özcan