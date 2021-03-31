Mert Müldür isyan etti: Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, Letonya ile 3-3 berabere kal!
A Milli Takım'ın Letonya ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendiren Mert Müldür, isyan etti. Letonya'nın oyun planını eleştiren Mert, ''Diyecek bir şey bulamıyorum. Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, sonra Letonya ile berabere kal. Yaptıkları tek şey uzun top ve kornerdi.'' dedi.
Türkiye-Letonya maçında gösterdiği performansla alkış toplayan Mert Müldür, 3-3 berabere biten 90 dakikayı değerlendirdi. Letonya'nın oyun planını eleştiren Mert, adeta isyan etti. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya beraberliğini beklemediklerini ifade eden genç savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:
'Diyecek laf bulamıyorum!'
''Git Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, sonra Letonya'yla 3-3 berabere kal. Diyecek laf bulamıyorum. Çok basit bir 3. gol yedik. Adamların yaptığı bir şey yok. Uzun top, korner. Önümüzdeki maçlara bakacağız.''