Türkiye-Letonya maçında gösterdiği performansla alkış toplayan Mert Müldür, 3-3 berabere biten 90 dakikayı değerlendirdi. Letonya'nın oyun planını eleştiren Mert, adeta isyan etti. Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Letonya beraberliğini beklemediklerini ifade eden genç savunma oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

'Diyecek laf bulamıyorum!'

''Git Hollanda'yı yen, Norveç'i yen, sonra Letonya'yla 3-3 berabere kal. Diyecek laf bulamıyorum. Çok basit bir 3. gol yedik. Adamların yaptığı bir şey yok. Uzun top, korner. Önümüzdeki maçlara bakacağız.''



