Sassuolo formasıyla son 5 maçta 90 dakika sahada kalan ve oynadığı güzel futbolun yanı sıra 2 gol ve bir de asist yapan Mert Müldür'ün ismi bir süredir Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyor. Oyuncunun temsilcisi Özgür Dobruca Fanatik'e konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam edeceğini belirten Dobruca, ayrıca Avusturya'nın Milli Takım için Mert'e baskı yapmaya devam ettiğini ancak oyuncunun tercihinin Türk Milli Takımı olduğunu söyledi.

"Kariyer planı Avrupa içindi"

Mert İtalya'ya tranfser olmadan önce Türk kulüplerinden yoğun ilgi vardı. Fakat bir kariyer planlamasını Avrupa üzerine planladığımız için İtalya tercihini yaptık. Sassuolo'da bir uyum süreci geçirdi. Bu çok kolay olmadı. Çünkü Avusturya'dan İtalya Serie A'ya transfer olmuştu. Buna rağmen ligin ilk yarısında bir çok maçta forma giyme şansı buldu. İtalyan futbolunun taktik üzerine kurulu olması sebebiyle dediğim gibi uyumu kolay olmadı. Devre arasında oynamıyor diye Türk kulüpleri yine yakından ilgilendi oynayamayacağını düşündüler...

"İkinci yarı çok iyi çıkış yakaladı"

Mert ikinci yarıya çok iyi başlangıç yaptı. Güzel oyununun yanı sıra attığı gollerle de dikkat çekmeye başladı. Biz bunu açıkçası bekliyorduk. Hocasından ve kulüpten aldığımız geri dönüşler bu şekildeydi. Türkiye'de büyük kulüplerin hala ilgisi devam ediyor. Kiralık ya da bonservisiyle isteyen takımlar var. Hem Mert hem de biz Türkiye transferini düşünmüyoruz. Mert Sassuolo'da yakaladığı başarısını devam ettirmek, çıkışını sürdürmek istiyor. Çünkü Mert gelişime çok açık bir futbolcu. 14-15 yaşından beri arkasında duruyoruz. Ondaki potansiyeli o günlerden beri gördüğümüz için kendisine bu anlamda güveniyoruz.

"Kariyerine Avrupa'da devam edecek"

Mert ile bundan sonraki süreçte çok daha büyük adımlar planlıyoruz. Sassuolo'da kendini gösterdikten sonra atacağı adımlar yine Avrupa'da olacak. Türkiye adımı şuan için söz konusu değil. Türk oyuncuların Avrupa'ya daha çok açıldığı şu süreçte Türkiye fikri çok sıcak değil. Elbette Türkiye'ye tamamen kapalı değiliz ama şimdilik zamanı olmadığını düşünüyoruz. Kariyerini Avrupa'da devam ettirecek.

Sassuolo 5 milyon Euro ödedi!

Sassuola Mert Müldür için Rapid Wien'e 5 milyon Euro ödedi. Mert Rapid tarihinin en pahalı 3. futbolcu olarak İtalya'ya transfer oldu. Sassuolo kulübü proje transfer olarak bu işi bitirdi. Bu kadar büyük yatırım yaptıkları bir oyuncuyu kiralamayı düşünmüyorlar.

"Tercihi Türkiye A Milli takımı"

Onu ilk bulup keşfeden Nedim Yiğit ve Mehmet Hacıoğlu oldu. Türk milli takımına onlar kazandırdı. Mert'in en büyük amaçlarından bir tanesi de A Milli formayı giymek ve milli takımın değişilmez isimlerinden biri olmak. Bu arada Avusturya hala Mert'ten vazgeçmiş durumda değil. Avusturya Milli Takım teknik direktörü Franco Foda sürekli oyuncuyu arıyor ve ikna etmeye çalışıyor. Ancak Mert Avrupa'da büyümesine rağmen milli duyguları gelişmiş bir insan. Onun tercihi Türk Milli Takımı...

Yakup Çınar - Özel Ropartaj