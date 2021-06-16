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Mert Müldür: Çok üzücü bir olay

Milli futbolcumuz Mert Müldür, 2-0 kaybedilen Galler maçı sonrasında "Hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Çok üzücü bir olay. Artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni son maçta göstermeliyiz" dedi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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Mert Müldür: Çok üzücü bir olay

Milli futbolcumuz Mert Müldür, 2-0 kaybedilen Galler maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. 

Mert, "Hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Çok üzücü bir olay. Artık yapacak bir şey yok. En iyi üçüncü olarak çıkar mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni son maçta göstermeliyiz" dedi.


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