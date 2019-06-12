İZMİR, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'da genel kurul ve yönetimde yaşanan belirsizlikler henüz çözüme kavuşamazken, bir yandan da yeni sezonun planlaması yapılıyor. Sivasspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın transferinin gündemde olduğu, 24 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

25 Mayıs'ta gerçekleşen kongrede başkan seçilen ancak Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı koymasıyla başkanlığı geçersiz olan Tahir Şahin'in yeni sezon çalışmalarına son hızla devam ettiği bildirildi. Önce teknik direktör Abdullah Ercan'ı ekibin başına getiren Şahin'in Süper Lig'de Sivasspor'da oynayan eski futbolcuları Mert Hakan Yandaş'ı da takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Mert Hakan'ın da görüşme halinde olduğu sportif direktör Cenk Laleci'yi Menemen Belediyespor'a gelmek için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüpte yıldızı parlayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Cenk Laleci'ye, "Hocam Menemen'in yeri bende her zaman ayrıdır. Süper Lig'de kariyerime devam etmek isterim. Bana biraz zaman verin. Süper Lig olmazsa hiç düşünmeden ilk tercihim yuvam Menemen olacaktır" dediği öğrenildi.

Tahir Şahin'in de, el sıkıştığı Abdullah Ercan'ın da Mert Hakan Yandaş'ı takımda çok görmek istediği belirtildi.