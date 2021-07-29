Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, ülkemizin bir çok yerinde meydana gelen yangınlara duyarsız kalmadı. Milli futbolcu, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntülerini belirterek takım arkadaşı İrfan Can Kahveci'ye çağrıda bulundu.

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, "Bir çok ilimizden gelen orman yangını haberleri sebebiyle çok üzgün ve kaygılıyım, kahraman itfaiye ve kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Söndürüleni yerine koyabilmek için elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum. Sende var mısın @irfancankahveci?" ifadelerini kullandı.







