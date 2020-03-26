İdmanlar, deplasmanlar, seyahatler, maçlar derken evde vakit geçirmeyi unutan futbolcular şu anda şaşkınlık içerisinde. Çünkü ‘Evde Kal’ sürecinde dışarı adım atmıyorlar. Peki ne yapıyorlar? ‘FANATİK evden eve röportajlar’ serisinde bu sorunun yanıtını Süper Lig’in bu sezon tartışmasız en önemli yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan aldık... Tabii ki de geleceği ve hedeflerini de değerlendirdik:

‘Buz dolabıyla mesafeliyiz’

“Bu süreçte en önemli olan kısım beslenme. Çünkü insan evde olunca sürekli bir şeyler yiyesi geliyor. Bu yüzden buz dolabından büyük ölçüde uzak durmaya çalışıyorum. Zaten sezon içinde beslenmeme çok dikkat ediyorum. Bu konuda özel destek alıyorum. Şimdi de aynı programı uyguluyorum. Su ve taze sıkılmış meyve sularını da oldukça fazla tüketmeye çalışıyorum. Henüz kilo almadım, almaya da hiç niyetim yok.”

‘Bu süreçte öğrendik ki...’

“Tabii ki evde olmak bizim alışkın olduğumuz bir durum değil. Ama bu süreç bunu gerektiriyor. Sevdiklerimiz için, herkes için en doğrusu bu. Şanslıyım ki ailem yanımda ve onlarla birlikteyim. Ailesi uzakta olan ve onları merak eden arkadaşlarımız var. Bu sürecin hepimize öğrettiği en önemli şey; sahip olduklarımızın değerini bilmek. Şu an takımla idman yapmak, maça çıkmak, sevinmek ve üzülmek... Tüm bu duyguları şimdiden özledik. İnşallah sağlıklı bir şekilde hep beraber dönebiliriz.”

‘Okumak en güzeli’

“Futboldan uzak kalınca vakit geçirmek kolay değil. Ancak bu süreci avantaja dönüştürmek de mümkün. Şu anda dünyaca ünlü orta saha oyuncularının hayat hikayelerini okuyorum. Onların hangi yollardan geçtiklerini, zorluklar karşısındaki reaksiyonlarını okuyorum. Pirlo, İniesta ve Mesut Özil gibi oyuncunların biyografilerini okuyorum.”

‘Mentalite güçlü olmalı’

“Yabancı dizileri de vakit buldukça izlemeye çalışıyorum. Bir de tabii yine futbolda büyük işler başarmış olan isimlerin biyografik belgeselleri var. Çok faydalı şeyler katabiliyor. Mentalitemi güçlendirmek adına adına bunlardan da yararlanıyorum. Konsol oyunlarıyla da futbola dair zaman zaman özlem gideriyoruz, onu da atlamayalım (Gülüyor).”

‘Sivas’tan bir yere gitmiyorum’

“Liglere ara verilmeden önce son idmanda küçük bir sakatlık yaşamıştım. Bu yüzden tedavim var. Sivas’tayım ve her gün tesise gidip tedavi oluyorum bir yandan da mümkün olduğu kadar fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Şu anda herkes gibi benim de tek düşüncem bir an önce bu süreci atlatmak.”

‘Milli Takımı bekliyordum’

“Milli Takım benim en büyük hedefim. Kendimi her zaman formayla hayal ediyorum. Bu sene de gösterdiğim performansla aday gösteriliyordum. Milli Takım’a yakıştırılmak bile çok değerliyken oraya gitmek herhalde tarif edilemez bir duygudur. En çok da bu süreçte bu üzdü beni. Çünkü Milli Takımımız’a çağrılmayı, kadronun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Ancak nasip tabii ki. Daha önemli olan şu an bu süreci tek vatandaşımızın daha zarar görmeden geçirebilmemiz. Bu da büyük bir milli mücadele aslında. Hep beraber birlik olarak bu sürecin üstesinden gelebilmeliyiz.”

Transferde adın çok geçti? Bu konuda netleşen bir şey var mı?

“Şu an transfer konuşulacak en son şey. Bunu hiç düşünmüyorum bile. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor, o zaman en doğru kararı vereceğiz."

“Bu süreçte sanırım transfer en son konuşulacak şey. Şu an bunu hiç düşünmüyorum. Hedefimi konuşacak olursak; devre arasında Avrupa’dan ve Süper Lig’den öneriler vardı. Ben bir karar verdim; Sivas’ın yarım kalan hikayesini tamamlamak beni çok heyecanlandırdı. Bu teklifler ne kadar doğru yolda olduğumu gösterse de takımımdan başka bir şey düşünmek istemedim. Çünkü ben 2. Lig’den buraya geldim, bana verilen şansı kullanabilmek için elimden geleni yaptım. Bu süreçte bırakıp gitmek asla bana yakışmazdı. Sezon sonunda zaten sözleşmem bitiyor, o zaman en doğru kararı vereceğim inşallah.”

‘Avrupa hedefim var’

“Her futbolcu ülkesini Avrupa’da temsil etmek ister elbette. Benim de hedeflerimden bir tanesi bu. Çünkü Türk futbolcularının fırsat bulduğu takdirde kendisini her yerde ispatlayabileceğini düşünüyorum. Çalışkanız, yetenekliyiz ve hırslıyız. Ben de bu karakterde bir oyuncuyum. Tırnaklarımla kazıyarak buraya kadar geldim, daha da gidecek uzun bir yolum var. Ülkeme, ülkemin futboluna en iyi şekilde katkı vermek istiyorum.”

Ömer Necati Albayrak