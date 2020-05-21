Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın temsilcisi Erkan Afacan, yıldız oyuncu hakkında çıkan transfer haberleri ile ilgili konuştu.

Sosyal medya hesabından duyuru yayınlayan temsilci, transfer iddialarını yalanlarken, "Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır. Gündemimizde transfer konuları yoktur." dedi.

Erkan Afacan, Instagram hesabından yayınladığı duyurunun tamamında şu ifadelere yer verdi.

"Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafınca bir gerçekliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır.

Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiç bir şekilde başka takıma imza atamaz.

Bu sebepten dolayı hakkımızda yanlış anlaşılmalara neden olacak iddialar doğru değildir.

Bizim Sivasspor ile sezon sonuna kadar sözleşmemiz mevcut. Şu an tek düşüncemiz de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor'un başarısıdır.

Gelecekle ilgili planlarımızı sezon sonu yapacağız. Şu an gündemimizde transfer konuları yoktur.

Bu arada Mert Hakan Yandaş ve benim bu konuda hiçbir basın yayın organına röportajım olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



