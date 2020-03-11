Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer açıklaması

Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Hüseyin Ok, milli futbolcunun transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

11 Mart 2020, Çarşamba 15:28 Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş'ın menajerinden flaş transfer açıklaması

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hüseyin Ok, "Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray'la bir ön anlaşmamız yok. Allah sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak" dedi. 


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