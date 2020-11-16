Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için lig başlamadan hemen önce yaşanan sakatlık büyük şanssızlık oldu. Mert Hakan, iyileştikten sonra bir türlü form tutamadı, ligde 6 maçta sadece 92 dakika süre alabildi. Yıldız futbolcu, dünkü karşılaşmada Fenerbahçe’deki en iyi oyununu oynadı. Mert Hakan, ilk golde müthiş pasıyla atağın hazırlayıcısı olurken, ikinci golde ise asisti yaptı. Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 70 dakika boyunca attığı etkili paslarla Karagümrük savunmasına zor anlar yaşatıp, arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. Mert Hakan Yandaş da performansıyla, “Ligde 11 için hazırım” mesajı veren isimler arasına katıldı.



