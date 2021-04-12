Mert Hakan Yandaş: Üçü bir arada mı?

Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK karşısında 3-1 galip gelirken ilk golü Ozan Tufan'ın asistinde Mert Hakan Yandaş kaydetti. Mert Hakan Yandaş attığı golün ardından İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ile birlikte kutlama yaptı. Bu kutlamada 'kahve' göndermesi yapılırken Mert Hakan Yandaş bu anı sosyal medya hesabından 'Şey mi dostum? 3'ü 1 arada' notuyla paylaştı.



