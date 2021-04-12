Mert Hakan Yandaş: Taraftarımızı çok üzdük, biliyoruz

Mert Hakan Yandaş'ın FB TV'deki açıklamaları şu şekilde:

Hocamız iki 8 numaradan hep ceza alanına boş koşu yapmamızı istiyor. 5 orta saha kimliğiyle oynadık ama bütün opsiyonlarımızı da kenarlardan kullandık. Oyunda nerde oynadığınızdan çok nasıl dağıldınız önemli sahaya... Bu benim de sevdiğim bir oyun. Maçın son dakikalarında koşarken bile keyif alıyorduk. İrfan'da da onu gördük.

Biz bu oyunla devam edersek, insanlar başarırsak bizi omuzlarına alırlar, başaramazsak da tebrik ederler, severler. Taraftar oyuna bakar. Biz onları çok üzdük biliyorum ama bu oyunla devam etmek istiyoruz. Kayba asla tahammülümüz yok.







