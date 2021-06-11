Mert Hakan Yandaş: Şanssızlığımın kurbanı oldum

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ’deki ilk sezonunda sakatlıklar nedeniyle istediği performansı sahaya yansıtamadığını söyledi.

Başarılı orta saha oyuncusu, “Daha sezonun başında yaşadığım sakatlık nedeniyle form tutmam uzun sürdü. Ligde en kritik haftalara girdiğimiz dönemde ise kasığımda ki fıtık beni zorladı. Ağrılarla oynadım ama buna rağmen elimden geleni yaptım. Sezon biter bitmez de operasyon geçirdim” ifadelerini kullandı. Mert Hakan, “İlk sezonda şanssızlığımın kurbanı oldum ama önümüzdeki sezon her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum” dedi.