Fenerbahçe Spor Kulübü’nde top koşturan 1994 yılı Bursa Osmangazi doğumlu genç futbolcu Mert Hakan Yandaş, orta saha mevkisinde görev almaktadır. Aile düşkün bir futbolcu olan Mert Hakan’ın 9 yaşında babasına verdiği sözü tutmak için başladığı futbol kariyeri babasının vefatıyla derinden sarsılmıştır. 2006 yılı futbola olan düşkünlüğünün şansıyla birleştiği bir yıl olmuş, Bursa Güvenspor alt yazına girmeyi başarmıştır. Ortalama 5 yıl kadar bir süre Güvenspor’da top koşturan Mert Hakan Yandaş’ın Bursaspor’un pilot takımı olarak bilinen Yeşil Bursa Kulübüne transferi gecikmemiştir. 2012 yılında gerçekleşen bu ilk profesyonel imza ile giydiği forma altında 17 resmi maça çıkmış, rakip fileleri 1 gol ile havalandırmıştır.

Futbol fabrikası iş başında

Futbola kazandırdığı genç yetenekler ve disiplinli yaklaşımı ile bilinen Altınordu Spor Kulübü tarafından keşfedilen Mert Hakan Yandaş, kariyerinin devamlılığı adına İzmir ekibine transfer olmuştur. İki yıl kadar burada futbol yaşamına devam etmiş, 2 maça çıkmıştır. Ortalama 1 sezon Tirespor 1922 takımında kiralık olarak oynayan futbolcunun bonservisi de Altınordu Spor Kulübü’nden alınarak Tirespor’a gönderilmiştir.

Rakipleri korkutan performans

2015-2016 sezonu Mert Hakan Yandaş için oldukça parlak bir sezon olarak geçmiştir. Çıktığı 34 maçta 21 gol kaydetmiş, taraftarın da gözbebeği haline gelmiştir. 2016-2017 sezonunda yeniden transfer gündemine konu olan futbolcu 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor ile anlaşarak toplamda 35 maça çıkmış, 12 kere topu rakip ağlara gönderme başarısı elde etmiştir. Transfer geçmişinde yer alan takımlarla uzun süre as kadroda yer almasıyla parlayan bir yıldız haline gelen futbolcu yine kısa bir sürede A takıma kadar yükselmiştir.

A Takım kariyerine hızlı başlangıç

Sivasspor kariyerine 2017 yılında imza atan Mert Hakan Yandaş 26 maçta 3 gol kaydetmiş, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak 9 maç haricinde sahalarda yer alamamıştır. Sivasspor’da geçirdiği talihsiz sakatlığı sonrasında çalışmalarını aksatmamış, takımda yer almak için üstün bir çaba sarf etmiştir. Bu çaba nedeniyle iyileşme süresinde erken bir zamanda Erzurumspor karşısında oynana maça çıkmış, dizindeki şişlik nedeniyle maçı tamamlayamamıştır. Bu durum futbolcunu ortalama 5 aylık bir süre takımdan ayrı kalmasına sebebiyet vermiştir.

Orta sahada top hakimiyeti ve ayaklarını etkili kullanabilmesinin yanı sıra uzaktan şutlarıyla dikkat çeken futbolcunun adı dört büyüklerle de anılmıştır. Özellikle Sivasspor forması terlettiği son sezonunda 34 maçta 10 gol atması ve 4 gollük asisti ile Fenerbahçe’nin orta saha beklentilerini karşılayacak bir futbolcu profili çizmiştir.

Kendisinin de bu transferdeki istekliliği transferin gerçekleşmesine olanak tanımıştır. 2020-2021 sezonunda 4 yıllığına Fenerbahçe Spor Kulübü’ne imza atan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı sırtına geçirmiştir. Fenerbahçe futbolcuya 10 milyon imza parası, 12 milyon TL değerinde de maaş ödemesi şartıyla anlaşmıştır.

Futbolda rol modeli Emre Belözoğlu

On numara-orta saha pozisyonlarında oynayan futbolcu sağ ayağını kullanmaktadır. Uzun süre birlikte çalıştığı teknik direktörü Rıza Çalımbay tarafından en iyi oynadığı bölgenin forvet arkası olarak tanımlandığı Mert Hakan Yandaş, çok yönlü olmasının yanı sıra takımdaki hırsı ve mücadelesi ile dikkat çekmektedir. Futbol kariyerinde sancılı ve bir o kadar hareketli transfer sürecinde Fenerbahçe renklerine bağlanmasının ardındaki gizli isim olan Emre Belözoğlu’nu örnek almakta, yetenekleri ve azmi ile futbolda orta saha mevkisinin kalıcı isimlerinden biri olacağı konuşulmaktadır.