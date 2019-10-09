Mert Hakan Yandaş: Milli formayı giyeceğim

Sivasspor’un 3-1 kazandığı Ankaragücü maçına damgasını vuran ve birbirinden güzel 2 gole imza atan Mert Hakan Yandaş, hedefleriyle ilgili FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

Ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında da şık bir gol kaydeden 25 yaşındaki başarılı orta saha, “Geçen sezon benim için çok iyi geçmedi. Sakatlık yaşadım, sonrasında iyi duruma gelmeme rağmen şans bulamadım. Sivas’tan ayrılmayı bile düşündüm ama Rıza hocamız beni ikna etti. Şimdi görüyorum ki çok doğru bir karar vermişim” dedi.

‘Sonrasında Avrupa’

Performansının daha da artacağını söyleyen Mert Hakan, “Benim tek bir hayalim var, o da Ay-Yıldızlı takım. Kendime güveniyorum. Bu sezon milli formayı giyeceğim. Sonrasında ise hedeflerim arasında Avrupa yer alıyor. Ancak adım adım gideceğim” ifadesini kullandı.

Ömer Necati Albayrak