Mert Hakan Yandaş: 'İnanılmaz oynadık'

Fenerbahçe'nin kalabalık orta sahasında forma mücadelesinde Ozan Tufan ile İrfan Can'ın gerisinde gözüken Mert Hakan, Trabzon deplasmanında yakaladığı forma şansını iyi kullanmış ancak ardından cezası nedeniyle Antalya karşısında oynayamamıştı. Erol Bulut cezası biten genç yıldıza dün akşam yine 11'de şans verdi. Mert Hakan da iyi performansına kaldığı yerden devam etti. Maçın ardından Mert Hakan, "İnanılmaz bir oyun oynadık ilk yarıda ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Dün rakibimizin kaybettiği puanla yukarıya 'Buradayız' deme fırsatı doğdu. Umarım son 12 haftada da böyle devam eder ve kupaya ulaşırız" dedi.