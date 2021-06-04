Mert Hakan Yandaş: Hazır olacağım

Fenerbahçe 'de Mert Hakan Yandaş, sezonun son bölümünü sakat sakat oynamıştı. Şampiyonluk yarışında takımını yalnız bırakmamak için fedakârlık yapan başarılı orta saha oyuncusu, lig biter bitmez kasık fıtığı ameliyatı olmuştu.

Rehabilitasyon çalışmalarına başlayan yıldız futbolcu, “Sezona hazır bir şekilde gireceğim. Bunun için erkenden çalışmalara başladım. Yeni dönem hepimiz için farklı olacak. Geçen sezon avucumuzun içinden kaçan şampiyonluğu bu kez kazanacağız. Her zamanki gibi rekabete hazır olacağım ve sahada elimden geleni yapacağım” diye konuştu.