Mert Hakan Yandaş: Golü rahmetli babama armağan ediyorum

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Bu maça ilk 11'de başlayan ve bir de gole imza atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sakatlık sonrasında eski performansını yakalamak istediğini belirten milli futbolcu, "Maç çok şükür iyi geçti benim adıma. Bugüne kadar 8 ahfta geçti. Beklentinin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşü oldu. Hep bugünü bekledim. Biliyordum ki böyle bir şans gelecekti. Allah'a şükür gol de attım. Maçtan önce 20-25 kişi bana gol atacağımı söyledi. Çok şükür nasip oldu. Oynadıkça çok daha iyi bir Mert Hakan izleteceğim. Bundan sonra çok daha güçlü, isteyen bir Mert Hakan'ı Fenerbahçe camiasına izleteceğim." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, "Ben kariyerimde attığım bütün golleri rahmetli babama armağan ediyorum. Beni izlemesini çok isterdim. Bir yerlerden tabii ki izliyor. Onu gururlandırmaya devam edeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.