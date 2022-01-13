Mert Hakan Yandaş fedakârlık yaptı, sakatlandı!

Fenerbahçe 'nin, Süper Lig 'de son olarak Adana Demirspor ile kozlarını paylaştığı maçta sahaya kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi. Yıldız futbolcunun, bugün yapılan antrenmanın ardından sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

FANATİK ise bu sakatlığın perde arkasına ulaştı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Adana Demirspor karşılaşması öncesinde de ağrılarının olduğu ancak takımını zorlu maçta yalnız bırakmamak adına sahaya çıktığı öğrenildi. Güney ekibi karşısında kendisini zorlayan Mert Hakan Yandaş'ın kendisini zorlamasının ardından ağrıları artınca sağlık ekibi devreye girdi. Yapılan tetkikler sonucunda sol kasığında kanama ve zorlanma tespit edildi.

Tecrübeli futbolcunun, Süper Lig'de Antalyaspor, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında görev yapması beklenmiyor.

Atalay Özçelikli











