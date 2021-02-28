Mert Hakan Yandaş: Farkı Uğurcan engelledi

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları:

Bugün bizim için çok önemli bir maçtı. Uzun yıllardır şampiyonluğa hasret olduğumuz için kırılgan bir yapıya sahip olduk. Bu hafta buraya gelirken aramızda konuştuğumuz her şey kazanmaya yönelikti. Kazandığımız için çok şanslıyız daha farklı bir skor olabilirdi. Uğurcan çok iyi bir performans sergiledi bugün.

Mesut abinin kaldırmadığı kupa yok. Ondan ne kapabilirsem kar. İnsan olarak çok müthiş bir karakter. Ben de ondan ne kapabilirsem kardır diyerek onunla zaman geçirmeye çalışıyorum. O da bizimle çok ilgili.

Bizim isteğimiz taraftarımıza güzel oyun göstermek. Bu oyunu izleyecekler bundan sonra. İnşallah kazana kazana yolumuza devam edeceğiz.