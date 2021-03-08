Mert Hakan Yandaş: 'Buradayız' deme fırsatımız oldu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Konyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Mert Hakan Yandaş, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, çok üzgünüz, ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Onların acılarına çözüm olamayız ama evlatlarıyız biz de, her zaman yanlarındayız. Başta annem olmak üzere herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlarım"

"İlk yarıda inanılmaz bir oyun oynadık ve skoru yakaladık. Skorun verdiği rahatlamayla ikinci yarıda biraz düştük. Bunu aramızda konuşarak çözeriz. Umarım kalan 12 maçta da böyle devam eder kupaya ulaşırız. Takım olarak çok iştahlıydık. Dün rakibimizin kaybettiği puanın ardından 'buradayız' deme fırsatı doğdu" ifadelerini kullandı