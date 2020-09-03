A Milli Takım'ın sahasında Macaristan'a 1-0 kaybettiği mücadelede ilk kez A Milli formayı giyen Mert Hakan Yandaş maç sonunda açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş, kazanmak istediklerini ancak henüz hazır olmadıklarını ifade etti.

Mert Hakan Yandaş, "Kazanmak istiyorduk. Bu kötü günlerde halkımızı mutlu etmek isterdik ama olmadı. Macar Ligi bizden erken başladı, bizde birçok oyuncu 1-2 idman yaptı daha. Üzgünüz. Milli takımla ilk maçımdı, ilk heyecandı, çok daha iyi olabilirdi benim için." şeklinde konuştu