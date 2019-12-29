Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında cezalı

Süper Lig'in 17.hafta maçında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında sarı kart gören Demir Grup Sivasspor'un gözde oyuncularından Mert Hakan Yandaş 18.haftada oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

29 Aralık 2019, Pazar 14:55 Son Güncelleme:
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Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında cezalı

Sivasspor'un bu sezon etkili performans gösteren oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 17.hafta maçında Göztepe karşısında sarı kart gördü. Mert Hakan böylece 18.haftada oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Mert Hakan bu sezon 4 gol-3 asist yaptı

Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de 17 maçta da görev yaparken 4 gol atıp arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Mert Hakan daha önce Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü.

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