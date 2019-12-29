Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında cezalı
Süper Lig'in 17.hafta maçında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında sarı kart gören Demir Grup Sivasspor'un gözde oyuncularından Mert Hakan Yandaş 18.haftada oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Sivasspor'un bu sezon etkili performans gösteren oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'in 17.hafta maçında Göztepe karşısında sarı kart gördü. Mert Hakan böylece 18.haftada oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.
Mert Hakan bu sezon 4 gol-3 asist yaptı
Mert Hakan Yandaş bu sezon Süper Lig'de 17 maçta da görev yaparken 4 gol atıp arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Mert Hakan daha önce Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart görmüştü.