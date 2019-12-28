Müthiş bir sezon geçiren ve 16 haftalık lig periyodunda tüm maçlara çıkıp, 4 gol 3 asistlik performans ortaya koyan Mert Hakan Yandaş, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hali hazırda transfer listesinde bulunan 25 yaşındaki yıldız orta saha ile Atalanta ile Lille kulüpleri de yakından ilgileniyor. İtalyan ve Fransız ekibinin Mert Hakan’ı izlettirdiği öğrenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan’ı devre arasında 4 büyüklere satmayı düşünmeyen lider Sivasspor, Avrupa’dan yüksek bir rakam gelirse oyuncuyu gönderebilir. Mert Hakan gibi takımın 25 yaşındaki bir diğer yıldızı Emre Kılınç’ın da sezon sonunda mukavelesi bitecek.