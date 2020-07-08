Mert Hakan ve Emre Kılınç durunca Sivasspor da durdu!

Sivasspor'un bu sezon yakaladığı çıkışta ve bir dönem ligde lider olmasında büyük pay sahibi olan isimler arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç geliyor. İki oyuncu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer radarına girdikten sonra transfer söylentileri arttıktan ardından performanslarını kaybetti. Sivasspor son 6 haftada sadece 1 kez kazanırken ilk iki sıranın yanında sezonun üçüncü bitirme imkanını da zora soktu.

Sivasspor adına bu dönemde Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gol ve asist katkısı veremedi. İki oyuncu 25.hafta sonunda toplam 13 gol atarken 8 de gol pası vermişlerdi. Son altı haftada ise takımlarına gol katkısı veremediler

İlk 25 hafta: Emre Kılınç 7 gol - 5 asist, Mert Hakan Yandaş 6 gol - 3 asist

Son 6 hafta: Emre Kılınç 0 gol - 0 asist, Mert Hakan Yandaş 0 gol - 0 asist

Son 6 hafta Sivasspor

Antalyaspor 1-0 Sivasspor

Sivasspor 1-0 Denizlispor (gol: Yatabare, asist: Claudemir)

Konyaspor 2-2 Sivasspor (gol: Kone, asist: Yasin - gol: Skuletic, asist: Djerlek)

Sivasspor 0-2 Kayserispor

Kasımpaşa 0-0 Sivasspor

Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



