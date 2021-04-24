Fenerbahçe’de son haftaların en formda ismi olan Mert Hakan Yandaş için, EURO 2020 kapıları ardına kadar açılıyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun göreve geldikten sonra kısa sürede vazgeçilmezi haline gelen başarılı orta saha oyuncusunun formu, Ay-Yıldızlılar’ın hocası Şenol Güneş’in de yakın takibinde. Deneyimli çalıştırıcı, geniş orta saha rotasyonu içerisinde Mert Hakan’a yer vermeyi istiyor. Güneş, daha önce bir kez davet ettiği başarılı oyuncuyu, yüksek performansını sürdürmesi halinde EURO 2020’ye götürmeyi planlıyor.

Özel motivasyon

Mert Hakan’ın son haftalardaki başarılı futbolunu devam ettirmek isteyen Emre Belözoğlu’nun da oyuncusuyla sık sık bu konuda motivasyon konuşması yaptığı öğrenildi. 40 yaşındaki çalıştırıcının öğrencisine, “EURO 2020’de yer alırsan kariyerin bir anda bambaşka bir noktaya gidebilir. Sezon sonuna kadar daha iyisini yapıp bunu başarmanı istiyorum” sözlerini sarf ettiği kaydedildi.



