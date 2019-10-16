Mert Günok’a büyük övgü: Dev bir kaleci olmasaydı...

A Milli Takımımız’ın Stade de France’da aldığı 1-1’lik beraberlik, Fransa basınında geniş yer buldu. Ülkenin en önemli gazetesi L’Equipe, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps’ın Ay-Yıldızlı kalecimiz Mert Günok hakkındaki, “Karşı tarafta dev bir kaleci olmasaydı istediğimiz sonucu alabilirdik” şeklindeki övgü dolu sözlerini okuyucularına aktardı. Le Parisien gazetesi ise milli futbolcularımızın yaptığı asker selamını ön plana çıkartırken, grup liderinin de 1 ay sonraki Moldova maçında netleşeceğini vurguladı. Le Monde Gazetesi de, karşılaşmada herhangi bir gerginliğin yaşanmadığını ifade edip, siyasetin stadın dışında kaldığını yazdı.

‘40 bin Türk...’

Haberde ayrıca yaklaşık 40 bin Türk taraftarın statta harika bir atmosfer yarattığına değinildi. Liberation Gazetesi ise Türk taraftarların, teknik direktör Şenol Güneş’in ’Futbolun güzelliği için iki takımı da alkışlayın’ çağrısına uyduğunu ifade etti.

Bu haberi de okudular Milli Takımımızın rakibi İzlanda yıkıldı!