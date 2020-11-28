Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İstanbul ekibi kalecisi Mert Günok'tan yoksun bir şekilde sahada yer aldı.

Mert Günok, son koronavirüs testlerinin negatif çıkmasına rağmen TFF Sağlık prosedüründen dolayı karantina süresini tamamlamadığı için sahada yer almadı. Tecrübeli file bekçisi Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchster United maçında ise takımdaki yerini almıştı.

Ligin 9. haftasında da oynanan Beşiktaş maçında Mert Günok prosedürler gereği sahadaki yerini alamamış ve Başakşehir'de kaleye Volkan Babacan geçmişti.







