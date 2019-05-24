Mert Günok sakatlandı!

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Abdullah Avcı'nın ideale yakın bir 11'le sahada yer aldığı maçın 85. dakikasında milli kaleci Mert Günok sakatlık geçirdi. Deneyimli eldiven kısa bir süre kendisini denedikten sonra yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Mert Günok yaşadığı sakatlıkla

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosuna yer alan Mert Günok'un yaşadığı bu sakatlık, 30 Mayıs'ta oynanacak Yunanistan maçı öncesi endişe yarattı.