Mert Günok'un tam adı Fehmi Mert Günok'tur. 1 Mart 1989 yılında Karabük şehrinde dünyaya gelmiştir. Doğduğu zaman babası Mahir Günok, Karabükspor'un kalecisiydi ve Mert'te babasının izinden gitti. 2 Sene içerisinde babası İstanbulspor’a transfer olduğu için İstanbul'a taşınmak durumunda kaldılar. Mert Günok'un yalnızca babası değil, kız kardeşi de sporun bir dalı olan voleybol ile ilgilenmektedir. Mert, 2015 yılında Aslı Günok ile evlenmiştir. 1998 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün altyapısında futbol hayatına başlayan Mert, ilk olarak Fenerbahçe PAF takımında yetişmiştir. Daha sonra yıl 2007'yi gösterdiğinde A takımına yükselmiş ve U19, U18, U17 ve U16 ulusal takım seviyelerinde boy göstermiştir. Volkan Babacan‘nın Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılmasıyla yedek kaleci olmuştur.

Fenerbahçe'de A takımında ilk maçına 8 Ocak 2011 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası’nda çıkmıştır. Antalyaspor’la oynanan maçta Fenerbahçe 4-3 yenilmiştir. Bir dönemi ile Kocaeli Spor'un altyapısında geçmiştir. Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyerek takımdan ayrılmıştır.

Fehmi Mert Günok nereli?

Fehmi Mert Günok Karabük doğumludur ve kütükte de Karabük olarak geçmektedir. Eğitimine ise babasının işinden dolayı İstanbul’da devam etmiş, futbol eğitimine ve kariyerine ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nde henüz 9 yaşındayken başlamıştır.

Fehmi Mert Günok kaç yaşında?

Fehmi Mert Günok 1 Mart 1098 doğumludur. 2020 yılını geride bıraktığımız şu dönemlerde 31 yaşındadır. 1.96 cm boyuyla, 92 kilodur. Oldukça uzun boylu ve kaslı, atletik bir yapıya sahiptir. Mevkisi kalecidir ve sağ ayağını kullanmaktadır.

Fehmi Mert Günok hangi takımlarda oynadı?

Fehmi Mert Günok henüz 9 yaşındayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbol oynamaya başlamıştır. Daha sonra ulusal takım seviyelerinde kariyerine devam etmiş ve sonunda A takımında olmaya hak kazanmıştır. Volkan Demirel‘in ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ikinci kalecisi olmuştur. Daha sonra A Millî Takım kalesine de seçilmiş ve başarılarına başarı katmıştır. Milli Takım kadrosuna çağırılan Mert, 2001 yılından sonra 6 maçta forma giymeye hak kazanmıştır.

Mert, 2009 yılından 2015 yılına kadar Fenerbahçe'de kalmayı başarmış ve kendisini kanıtlamış bir kalecidir. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdiğinde ise 2015 yılının 22 Haziran günü Bursa Spor'la 3 yıllık bir anlaşma yaptı. Takımda toplam 2 sezon forma giydi fakat sözleşmesinin bitimine bir yıl kala bedelsiz İstanbul Başakşehir'e transfer olmuştur.

Kariyerine ve futbol hayatına 2017 yılından bu yana İstanbul Başakşehir Spor'da devam etmiştir. Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynamış ve toplamda 8 maçta kalesini korumayı başarmıştır. Takımın as kalecisi Volkan Babacan yerine tercih edilmiş ve 34 lig maçının tamamında kalecilik yapmıştır. Türkiye A Milli takımı ile 16 maçta forma giymiştir.

2009-2010/ 2014-2015: Türkiye Kupası- Fenerbahçe

2010-2011/2013-2014: Süper Lig Şampiyonluğu- Fenerbahçe

2019-2020: Süper Lig Şampiyonluğu- Başakşehir

2011-2012/ 2012-2013: Türkiye Kupası- Fenerbahçe

Fehmi Mert Günok 2021 yılında hangi takımda oynuyor?

Fehmi Mert Günok’un İstanbul Başakşehir ile sözleşmesi 4 yıllıktır. 2019 ve 2020 yılları arasında ise yeni bir 4 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. 2019 ile 2020 sezonunda toplam 45 maça çıkmıştır. Yani 2021 yılında Mert Günok’u yine İstanbul Başakşehir Spor’un kalesinde göreceğiz.

Fehmi Mert Günok maaşı ne kadar?

Mert Günok, İstanbul Başakşehir ile 4 yıllık yeni bir anlaşma yapmış fakat maaşını kamuoyu ile paylaşmamıştır. Genel bilgilere göre futbolcunun şu an tahmin edilen piyasa değeri 5 milyon Euro'dur. İstanbul Başakşehir ile yapılan sözleşme 30 Haziran 2023 yılında son bulacaktır.