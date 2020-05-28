Mert Günok için resmi açıklama

Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'in başlangıç kararı ve açıklanan fikstür hakkında TRTSPOR'a açıklamalarda bulundu. Göksel Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir'' ifadelerini kullanırken adı Beşiktaş ile anılan Mert Günok hakkında da konuştu.

Kaleci Mert Günok ile ilgili çıkan transfer haberlerine de değinen Göksel Gümüşdağ, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.'' sözlerini söyledi.