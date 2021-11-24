Mert Günok: Her kötü gidişatın bir sonu var

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax'ı ağırladı. 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılan Siyah-Beyazlı ekipte Mert Günok karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki küçük hataların gol ile sonuçlandığını dile getiren Mert Günok, bir sonraki maçla birlikte yükselişe geçmeleri gerektiğini belirtti.

Mert Günok'un açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladık, iyi götürdük, golü de bulduk. Seyircimizin karşısında güzel maç oldu. Bu seviyede Şampiyonlar Ligi'ndeki küçük hatalar gol oluyor."

"Kötü gidişatımıza göre eskiye nazaran daha sağlam bir Beşiktaş vardı sahada. Her kötü gidişatın bir sonu var. Ben bunun sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki maçla birlikte yükselişe geçmemiz gerekiyor. Birbirimize söz verdik."

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