Mert Günok Avrupa’da sahada, Türkiye’de evde!

Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester United maçı öncesinde biri UEFA tarafından yapılan 4 testin de negatif çıkması üzerine UEFA’nın oyuncuya oynama izin verdiği ve Mert’in bu sayede Old Trafford’da forma giyebildiği bildirildi. Türkiye’de ise oyuncu pozitif çıktıktan sonra ancak 14 gün sonra takımla antrenmanlara başlayabiliyor. Buna göre Mert ancak 29 Kasım’da bireysel idmanlara başlayıp 3 Aralık’tan itibaren takıma katılabilecekti. Yani ülkemizde uygulanan kurallara göre evde izolasyon altında olması gereken, fakat UEFA müsade ettiği için takımla birlikte İngiltere’ye gidip gelen, idman ve maça çıkan Mert Günok, Denizlispor maçında kurallar gereği forma giyemeyecek. Bu maçtan iki gün sonra ise Leipzig karşısında kalede olabilecek.

Galatasaray da isyanda

Sarı-Kırmızılılar’da da Omar ve Babel’in testlerinin yurt dışında olduğu için özel durumları olduğu ve test sonuçlarının negatife dönmesiyle oynayabilmelerinde problem olmadığı ancak Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk’un ise forma giymelerinin TFF’nin Sağlık Rehberi’ndeki kurallar nedeniyle söz konusu olmadığı belirtildi.

Mert Günok örneği

Sarı-Kırmızılı yetkililer, Başakşehir’le test sonucu pozitif çıkan ama daha sonraki test sonuçlarının negatife dönmesiyle Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Mert Günok örneğini verdi, “Avrupa’da, liglerde test sonucu negatife dönen futbolcu oynayabiliyor ama bizde 14 gün oynayamıyor. Bu süre kısaltılmalı” başvurusu yapıldı.



