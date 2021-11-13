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Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Mert Grup Sigorta, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

13 Kasım 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
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Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Mert Grup Sigorta, Sarıyer Belediyespor’u 3-0 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Özgenur Çetiner, Gaila, Biryukova, Merve Çepni (Çerağ Düzeltir, Ayça İsmailçebioğlu)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Ada Germen, Merve Tanıl, Pelin Eroktay)

Setler: 25-17, 25-13, 25-22

Süre: 83 Dakika (25, 23, 35)

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