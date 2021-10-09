MENÜ

Mert Grup Sigorta-Karayolları maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

09 Ekim 2021, Cumartesi 18:15 Son Güncelleme:
- A +
Mert Grup Sigorta-Karayolları maç sonucu: 3-0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Mert Grup Sigorta, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden

Mert Grup Sigorta: Paskova, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları, Biryukova, Özge Nur Çetiner, Gonzales (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Ayça İsmailçebioğlu)

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-17, 27-25

Süre: 88 dakika (26, 26, 36)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...