Mert Çetin Roma’dan Verona’ya kiralık olarak gitti, transferi resmen açıklandı. Sağlık kontrolünden geçip yeni takımına imza atan oyuncunun kiralık sözleşmesinde 7 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

Verona istediği takdirde bu opsiyonu kullanarak oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katacak. Buna karşılık Roma kulübü de futbolcuyu istediği zaman tekrar geri alabileceği bir tekrar geri satın alma opsiyonunu kontrata ekletti. Roma, 15 milyon euro ödediği takdirde oyuncuyu Verona’dan geri alabilecek.