Geçtiğimiz yaz Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında Serie A devi Roma'ya transfer olan milli futbolcu Mert Çetin bu sezon yalnızca beş maçta forma şansı bulabilmişti. Başkent ekibiyle 2024'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki stoperin bir başka İtalyan kulübü Hellas Verona'ya gideceği öğrenildi.

Sky Sport İtalya televizyonunun özel haberine göre Roma, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı genç savunmacıyı istediği takdirde 15 milyon euro'ya geri alabilecek. Mert, bu sezon yalnızca Napoli ve SPAL karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalabilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler