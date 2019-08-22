Mert Çetin resmen açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında Serie A devi Roma'nın yolunu tutan 22 yaşındaki Türk futbolcu Mert Çetin, bugün kendisini beş yıllığına İtalyan kulübüne bağlayan sözleşmenin altına imza attı. Genç stoper, kendisi için düzenlenen imza töreninde ise gündem yaratan bir itirafta bulundu.

Transfer süreciyle ilgili konuşan 1997 doğumlu savunmacı, "Fenerbahçe ve Galatasaray da beni istedi ama benim hayalim Avrupa'da oynamaktı. Serie A'nın çok kaliteli bir lig olması, kendimi geliştirmemi sağlayacak. Roma'da oyun seviyemi yükselteceğimden eminim." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler