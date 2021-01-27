1997 doğumlu 23 yaşındaki Türk milli futbolcu Mert Çetin, A Milli Futbol takımında ve AS Roma’da forma giymekte, defans pozisyonunda görev almaktadır. Ankara doğumlu, 1.87 boyundaki savunma oyuncusu 15 numaralı formayı giymektedir. Genç yaşına rağmen 2016 yılında profesyonel futbol kariyerine başlamış olan futbolcunun yeşil sahalardaki tecrübeleri 11 yaşında formasını terlettiği Gençlerbirliği altyapısı ile olmuştur.

Mert Çetin kaç yaşında?

23 yaşındaki Mert Çetin 2016 yılında Hacettepe formasını giymiş, 2017-2018 yılında teknik direktör Ümit Özat’ın gözlemlediği futbolcular arasına katılma fırsatı bulmuştur. Bu sayede kısa süre sonra bonservissiz olarak A takıma girme şansı yakalamıştır. İlk maçına 19 Kasım 2017’de çıkarak Kayserispor karşısında iyi bir futbol ortaya koyan futbolcunun mevkisi defanstır.

İtalya’da Bir Türk Daha

2019 yılında Avrupa kapıları açılan futbolcu, Cengiz Ünder’den sonra Roma’ya transferi gerçekleşen bir diğer Türk futbolcu olmuştur. Transfer sonrasında kısa sürede takıma alışan, yaptığı bir maç sonu açıklamasında bütünsel futbol ve istikrar gayesi taşıdığını, bu gaye için çalışmalarını günden güne arttırarak takımına faydalı olmaya çalıştığını belirten Mert Çetin’in tansfer bedeli 3 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Takımın ana kadrosunda pek çok maçta görev alan Mert Çetin, 26 maç boyunca 1 gol atarak 4 sarı kart görmüştür.

Hellas Varona ile anlaşma sağlandı

2020-2021 Seria A takımlarından biri olan Hellas Verona’ya kiralanan futbolcu kariyeri boyunca toplamda 68 maça çıkmış, çıktığı maçlarda toplam 2 gol kaydetmiştir. Futbolcu U21 Milli Takım altyapısında 3 kez forma giymiş, günümüzde Galatasaray ’a transferi söylentileri kapsamında transfer kulislerinde yer alan bir isim haline gelmiştir.

Talipleri çok

Ocak ayında Roma’dan transferi için 850 bin Euro teklifi yaptığı söylenen Galatasaray Futbol Kulübü, defansı güçlendirmeye yönelik bu girişimi ara transfer döneminde sonuca erdirmek istemektedir. Adı Fenerbahçe ile de anılan futbolcunun Süper Lig’in diğer futbol takımları tarafından da sıkı bir mercek altına alındığı bilinmektedir. Transfermark verilerine göre futbolcunun güncel değeri ortalama 4 milyon Euro’dur.

Mert Çelik hangi takımlarda oynadı?

Mert Çetin, A Milli Futbol Takım başta olmak üzere AS Roma ve Hellas Verona olarak 2 takımda forma almıştır.

Çevik ve güçlü bir duruş

Fiziksel altyapısı güçlü ve çevik olması bakımından rakiplerine birebirde zorlayabilen Mert Çetin, aradan top kaçırmak isteyen futbolculara karşı ani refleksleri gelişmiş, hava topu mücadelelerinde etkili olan bir oyuncudur. Rakip sahaya atılan uzun toplarla arkadaşlarını buluşturabilen ayakları sayesinde ofansif anlamda da takımına katkı sağlamaktadır. Kaleye giden toplardaki ani hamleleri, duran toplardaki dikkati ve ayakları iyi kullanabilen bir futbolcu olması defansa yönelik ataklarda takım arkadaşlarına güven aşılamaktadır. Oynadığı mevkide zaman zaman ileriye dönük atak girişimlerinde yer alabilen, sağ ayağına olan hakimiyeti ile bilinen futbolcunun Verona’ya transferi spor yorumcuları tarafından güçlü fiziğini daha da güçlendirerek kariyerinde başarıya erişebileceği bir basamak olarak tanımlanmıştır.

Türkiye mi? İtalya mı?

Şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sözleşmesi devam edecek olan futbolcunun 30 Haziran 2024 tarihinde Roma’daki sözleşmesi sona erecektir. Kariyerinin bu zamana kadarki sürecinde uyluk sakatlığı problemiyle karşılaşmış olan futbolcunun sağlam duruşu ile Seria A’daki diğer futbol kulüplerinin de dikkatini çekmiştir.

Ofansif alandan defansa dönüşlerindeki hızı ve zamanlaması ile görev bölgesine dönüşlerinde yer planlaması konusunda iyi bir kariyer geçmişine sahip olan Mert Çetin, geleceğe dönük ümit vaad eden futbolcular arasına adını başarıyla yazdırmıştır. Futbolcunun Türkiye’de forma giyebileceği takımlar arasında söylenti iddiaları dört büyükler üzerindedir. Sözleşme koşulları ve futbolcunun anlaşma durumu doğrultusunda Mert Çetin’i Süper Lig sahalarında görmek mümkün hale gelebilecektir.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Kariyerine Hellas Verona ile devam eden Mert Çetin'in güncel maaşı 1 milyon Eurodur.