Mert Çetin ilk kez Roma forması giydi

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Roma Olimpiyat Stadı'nda Hakan Çalhanoğlulu Milan ile karşılaştı.

Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maça Hakan Çalhanoğlu 11'de başladı. Roma rakibini 2-1 mağlup ederken Mert Çetin de oyuna dahil oldu.

Mert Çetin 77. dakikada Spinazzola'nın yerine girerek bu sezon Serie A'da ilk kez resmi bir maçta Roma forması giymiş oldu. Mert Çetin, kısa ama başarılı performansı ile hocası Paulo Fonseca'dan tam not aldı.

Milli futbolcu 83. dakikada ise Hernandez'e yaptığı faul sebebiyle maçın hakeminden sarı kart gördü.

Maçın ardından paylaşım yaptı...

Twitter hesabından maçın ardından açıklama yapan 1.90 boyundaki stoper "Bugün Roma formasıyla ilk maçıma muhteşem Olimpico atmosferinde çıktım. Harika destekleri için taraftarlarımıza teşekkürler. Şimdi daha iyi çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.