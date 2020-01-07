Mersin Liseler Arası Basketbol Şampiyonası'nı Tarsus Amerikan Koleji'ni 96-82 mağlup eden Evrensel Kültür Koleji kazandı. Final maçında MVP 51 sayı atan Sezgin Akcınlı oldu. Cengizhan Özdamar yönetimindeki Evrensel Kültür Koleji, 2. şampiyonluğunu kazandı. Tarsus Amerikan Koleji ve Evrensel Kültür Koleji üst üste 3. kez finalde karşılaştılar.

Çeyrek Final: TED Koleji 45 - 108 Evrensel Kültür Koleji

Yarı final: Evrensel Kültür Koleji 91 - 54 İçel Anadolu Lisesi

Final: Tarsus Amerikan Koleji 82-96 Evrensel Kültür Koleji



